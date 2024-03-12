إعلان

BBC

هبوط البوري والبلطي بسوق العبور اليوم الثلاثاء

11:06 ص الثلاثاء 12 مارس 2024

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار كيلو السمك البوري، والبوري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و80 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و120 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 190 جنيها و410 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و250 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 85 و95 جنيها، بتراجع 45 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور أسعار كيلو السمك البوري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع الطماطم والخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الدولار يرتفع في بنكي مصر والبركة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
* غرفة السياحة مُحذرة من عمرة الترانزيت: "هتخسر فلوسك"