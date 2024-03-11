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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 11 مارس

03:18 م الإثنين 11 مارس 2024

الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3521 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3635 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3181 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2726 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25448 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

الذهب سعر الذهب البورصة المصرية عيار 24 عيار 21

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