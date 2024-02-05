إعلان

BBC

التضخم يضغط على شركات القطاع الخاص لمزيد من الانكماش في يناير

04:20 م الإثنين 05 فبراير 2024

التضخم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

واصل التضخم المرتفع الضغط على أداء الشركات الخاصة في مصر، ما تسبب في مزيد من الانكماش في أداء النشاط الاقتصادي غير المنتج للنفط في شهر يناير وفقا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بوزر، الذي سجل قراءة عند 48.1 نقطة في شهر يناير الماضي مقارنة مع 48.5 نقطة في ديسمبر الماضي.

ويعني هذا أن الشركات العاملة في مصر لا تزال تواجه تحديات في أعمالها، وقال التقرير إن استمرار مشكلات الاستيراد وضعف الجنيه مقابل الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار سلع مثل الخشب والحديد والوقود.

وتستخدم هذه المواد كمدخلات إنتاج في العديد من الصناعات، وأدى ارتفاعها إلى زيادة أعباء التكلفة على الشركات ما جعلها تلجأ لتمرير هذه الزيادة للعملاء ورفعت أسعار البيع بشكل حاد.

وتراجع معدل الإنتاج خلال يناير وكذلك معدل الطلبات الجديدة بشكل قوي بسبب انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار، وقلصت الشركات عدد الموظفين وانخفض عدد الوظائف بشكل كبير خلال الشهر الماضي.

وقالت بعض الشركات في التقرير إن الصراع الجيوسياسي المتزايد كان له تأثير سلبي على النشاط السياحي، كما ارتفعت الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بأعلى معدلاتها خلال 12 شهر.

التضخم شركات القطاع الخاص الانكماش

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمومية "بلتون" توافق على تعديل اسم الشركة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس بدرجات الحرارة
* بعد قفزة الأسعار.. هل يسبب الخفض المنتظر للجنيه بالبنوك موجة غلاء جديدة؟
* تخفيضات تصل إلى 50%.. بدء العمل بالأوكازيون الشتوي -تفاصيل