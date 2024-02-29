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وزيرة التخطيط: 71 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية محافظات الصعيد

01:35 م الخميس 29 فبراير 2024

د.هالة السعيد وزيرة التخطيط

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كتبت- شيماء حفظي:
قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الخطة الاستثمارية تُوجّه استثمارات حكومية قدرُها نحو 71.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 لتنمية محافظات الصعيد، وفق بيان اليوم الخميس.

وأضافت السعيد أن الخطة تُوجّه لجنوب الصعيد النسبة الأكبر (50.3%) من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لـمحافظات الصعيد وبقيمة 35.9 مليار جنيه، ويليه وسط الصعيد بنسبة 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، في حين تُشكّل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة الـمُتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6 مليار جنيه.

واستعرضت الوزارة في تقرير صادر عنها الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الحالي.

وأكدت السعيد، في البيان، أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية.

هالة السعيد وزيرة التخطيط استثمارات حكومية محافظات الصعيد

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