قبل صفقة كبرى.. تراجع حاد في سعر الذهب اليوم ببداية تعاملات الجمعة

القاهرة - مصراوي:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة، تراجعه مع بداية التعاملات وانخفض سعر الجرام بنحو 70 جنيها للجرام، مع توقعات بتراجع سعر الدولار في السوق الموازي مع ترقب الإعلان عن صفقة ضخمة بين الحكومة وشركات كبرى.

وكان سعر الجرام انخفض بنحو 80 جنيها بتعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2273 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2923 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3410 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3897 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 27280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2,021.8 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة بتراجع 0.12%، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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