11.5 جنيه لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 6 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و24 جنيها.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 18 و24 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10.5 جنيه.

اليوسفي بين 6 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 14 و19 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 10 جنيهات و26 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.