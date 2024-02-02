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BBC

أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة في الأسواق

05:17 م الجمعة 02 فبراير 2024

أسعار السلع الأساسية

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة عند مستوى تعاملات أمس، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.37 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 48.26 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.5 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 82.51 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.82 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.18 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.87 جنيه.

لتر زيت الذرة: 88.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 336.39 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.09 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 31.4 جنيه.

كيلو الفول السائب: 44.72 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 128.4جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 238.45 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 26.38 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 75.79 جنيه.

أسعار السلع السلع الأساسية أسعار الأرز

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