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خريطة الأسعار: استقرار السلع الأساسية والذهب خلال تعاملات الأربعاء

06:42 م الأربعاء 24 أبريل 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف السلع الأساسية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما استقر سعر الذهب خلال تعاملات المساء.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

68 جنيهًا لسعر كيلو البلطي بسوق العبور اليوم الأربعاء

5.5 جنيه لكيلو الطماطم بسوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الحديد تتراجع اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تتراجع لليوم الثاني في الأسواق الأربعاء (موقع رسمي)

تعرف على أسعار السكر والزيت واللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء

خريطة الأسعار سعر كيلو البلطي السلع الأساسية بوابة الأسعار المحلية مجلس الوزراء أسعار الدواجن أسعار الحديد سوق العبور سعر الذهب
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