الضرائب: تشكيل لجنة تجتمع يوميا لحل مشكلات الممولين ورفع كفاءة دعمهم

كتب- مصطفى عيد:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم تشكيل لجنة تحت رئاسة نائب رئيس المصلحة تجتمع يوميا لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين، والعمل على رفع كفاءة الدعم الفني المقدم لهم في التوقيتات المناسبة، وفقاً لتوجيهات وزير المالية.

وأضافت عبد العال أن المصلحة بالفعل وصلت لمستوى متقدم لسرعة حل المشكلات التي تواجه أطراف العمل الضريبي، ومازال العمل مستمرا على هذا الملف للوصول لمستوى مرضي لكل من المجتمع الضريبي، ولمصلحة الضرائب، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز- الشرق الأوسط في مصر.

وأوضحت رشا عبد العال أنه تم الانتهاء من مراحل إلزام جميع ممولي المصلحة والتي تعاملاتهم مع شركات b2b بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هي المرحلة الثامنة والتي تم تطبيقها في 30 أبريل 2023.

وأشارت إلى أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة، كما أن هؤلاء الممولين غير الملتزمين سيواجهون مشاكل في التعامل مع كل من المصلحة وباقي الممولين.

وذكرت رشا عبد العال أنه بالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد امتدادا طبيعيا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فمازالت مراحل الإلزام بها مستمرة في التطبيق.

وقالت إنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 والذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والتكاليف التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير.

وأضافت عبد العال أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين جنيه، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية.

وتابعت: "نعمل بقوة على ملف الفحص بالعينة ونولي له اهتماما كبيرا للعمل على تحسينه ورفع كفاءته".