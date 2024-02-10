ارتفاع أسعار الطماطم والبصل وتراجع البطاطس والخيار بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل، والفلفل الحامي، والبرتقال أبو سرة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

بينما تراجعت أسعار البطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي، والخيار، والبسلة، واليوسفي، والرمان، والكانتلوب خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 8 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و26 جنيها، بزيادة جنيهين.

الكوسة بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 20 و26 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الملوخية بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخيار الصوب بين 13 و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 13 و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

البسلة بين 17 و23 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 13 و17 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الرمان بين 11 و23 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.