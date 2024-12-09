أقل معدل نمو منذ يوليو.. أسباب تباطؤ نمو القيمة السوقية للبورصة المصرية؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهد رأس المال السوقي تباطؤ في معدلات النمو الشهري ليحقق شهر نوفمبر أقل معدل نمو منذ منتصف العام الحالي، مسجلا نحو 0.18% مقابل 7.41% في شهر يوليو الماضي، مسجلا أعلى معدل نمو سنوي له.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لشهر نوفمبر 2.212 تريليون جنيه بمعدل نمو 0.18% وسجلت القيمة السوقية لشهر أكتوبر 2.208 تريليون جنيه بمعدل نمو 1.09 %، وحقق القيمة السوقية لشهر سبتمبر 2.184 تريليون بمعدل نمو 3.83%.

وحقق إجمالي القيمة السوقية لشهر أغسطس 2.104 تريليون جنيه بمعدل 4.65%، وبلغت القيمة السوقية لشهر يوليو 2.010 تريليون جنيه بمعدل نمو 7.41 % ، فيما سجل إجمالي القيمة السوقية لشهر يونيو 1.876 تريليون جنيه بمعدل نمو 3.47%.

وبرر حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن تباطؤ النمو الملحوظ في نمو رأسمال السوقي بنسبة لا تتجاوز 1% مقارنة بالشهور السابقة خاصة النمو القوي خلال شهور الصيف جاء نتيجة تراجع في أحجام وقيم التداولات في السوق؛ مما أثر سلبًا على أسعار الأسهم وبالتالي على رأس المال السوقي.

وتابع عيد، أن التراجع القوي الذي جاء خلال شهر نوفمبر يعود إلى انخفاضات كبيرة في أسعار أغلب الأسهم القيادية؛ وهو ما انعكس على معدلات نمو القيمة السوقية.

وتوقع عيد، أن الإعلان عن شطب اختياري لشركة حديد عز من البورصة سيؤثر سلبًا على السوق بما سيساهم في انخفاض رأس المال السوقي بسبب حذف قيمة أسهم الشركة من المؤشر الرئيسي.

ويرى عيد، أن الطروحات الجديدة في السوق مثل إدراج المصرف المتحد، ستساهم بشكل إيجابي في زيادة رأس المال السوقي، متوقعًا أن تشهد البورصة إقبالًا كبيرًا على أسهم المصرف المتحد بمجرد بدء التداول على الأسهم.

وأوضح عيد، أن السوق المحلي يشهد توازنًا بين العوامل السلبية مثل شطب الشركات الكبرى والطروحات الجديدة التي قد تساهم في تعويض جزء من التراجع.