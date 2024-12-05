بلومبرج: "أوبك+" متفق من حيث المبدأ على تأجيل زيادة إنتاج النفط

كتبت- دينا كرم:

قال مندوبون في "أوبك+" إن التحالف متفق بالفعل من حيث المبدأ على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في يناير المقبل، لكنه ما زال يناقش مدة التأجيل، وفق ما نشرته" الشرق بلومبرج".

وسيعقد وزراء الدول الأعضاء في التحالف، اجتماعاً افتراضياً في وقت لاحق اليوم الخميس، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، وسيكون التركيز الرئيسي على تأجيل زيادة الإنتاج لمدة 3 أشهر، بحسب المندوبين الذين طلبوا عدم نشر هوياتهم لأن الأمر غير معلن، بحسب "الشرق بلومبرج"

تحرز المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا، تقدماً صوب الاتفاق على تأجيل جديد لسلسلة من زيادات الإمدادات، التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل بما مقداره 180 ألف برميل يومياً، وفي ظل انخفاض أسعار النفط حالياً بما لا يغطي خطط الإنفاق الحكومية، لم تتمكن الدول الأعضاء في التحالف من زيادة إنتاجها النفطي خشية أن يؤدي ذلك لمزيد من التراجع في أسعار الخام.