انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب بنحو جنيهين، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2482 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3191 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3723 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4255 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29780 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 2619 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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