بدء تداول سهم شركة "هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية " في بورصة النيل اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

بدأ اليوم الخميس تداول سهم شركة "هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية" في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت قرع جرس البورصة بحضور مسؤولي الشركة وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في بيان اليوم إن إدارة البورصة تنفذ خطة واضحة للنهوض بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لاستراتيجية البورصة التي تم إعلانها، حيث أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي.

وجاء ذلك خلال فاعليات قرع الجرس لبدء تداول على سهم الشركة بمشاركة إبراهيم محمد هيبه، رئيس مجلس إدارة شركة "هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية" (HBCO.CA)، وحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة، وهاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أودن للاستثمارات المالية (راعي الشركة).

وأوضح الشيخ أن الهدف ليس الانتقال إلى السوق الرئيسي في حد ذاته وإنما تشجيع الشركات على التوسع وزيادة حجم أعمالها لزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد على أهمية الدور الحيوي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني كمنصة تمويل حيوية تتيح للشركات المقيد أوراقها المالية الحصول على التمويل اللازم للنمو.

وأشار إلى أن إدارة البورصة تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة عن طريق جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

وشركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية(HBCO.CA) تعمل بمجال المقاولات والإنشاءات الهندسية ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 40 مليون جنيه مقسم على 40 مليون سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 1 جنيه.

وتعمل الشركة في قطاعات متعددة مثل قطاع الأساسات العميقة والخوازيق الإنشائية، وقطاع الإنشاءات، وقطاع الميكانيكا والكهرباء. وقد تأسست الشركة عام 1983 ونفذت مشروعات مختلفة لعدد من المؤسسات والهيئات والشركات الكبرى