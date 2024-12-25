كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء في مصر.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية ليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-12-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4258 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3725 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3193 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2484 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1774 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 132412 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29800 جنيه.

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 2616 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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