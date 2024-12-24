كتب-محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين في مصر.

يذكر أن سعر الذهب تراجع بنحو 20 جنيها، بحلول التعاملات المسائية الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2024-12-24 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4272 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3738 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3204 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2492 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1780 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 132857 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29900 جنيها.

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26 % إلى نحو 2616 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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