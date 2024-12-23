ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 17% خلال 10 أشهر من 2024

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة إلى 2.27 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2024، مقابل 1.94 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 17 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بحسب بيان للمجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وقال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا النمو في الصادرات جاء مدعومًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس الجاهزة من عدة دول وعلى رأسها استثمارات من الصين و فيتنام وتركيا و الهند، بجانب الاستثمارات المحلية من الصناع المصريين والتوسعات الاستثمارية في المصانع القائمة.

وأوضح مرزوق، أن مستقبل صناعة وصادرات الملابس الجاهزة في مصر مشرق خلال السنوات العشر المقبلة؛ نتيجة ضخ استثمارات مستمرة والتوسع في الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة بجانب استمرار تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع.

وأعلن مرزوق، أن صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأميركية سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 14% لتسجل 971 مليون دولار مقابل 848 مليون دولار ليظل السوق الأميركي الأكثر استقبالاً للمنتجات المصرية من الملابس الجاهزة.

وأضاف مرزوق، أن صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أول 10 أشهر من 2024 ارتفع بنسبة 31% لتسجل 531 مليون دولار مقابل 407 ملايين دولار بما يجعل الاتحاد الأوروبي ثاني أهم سوق يستقبل الإنتاج المصري من الملابس الجاهزة.

وكشف مرزوق، أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية صعدت بنسبة 11 % لتسجل 409 ملايين دولار مقابل 368 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 11% خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2024.

وذكر مرزوق، أن مستهدفات صادرات الملابس الجاهزة لعام 2025 تتمثل في تحقيق نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20 % إلى مستويات 3.3 مليار دولار بنهاية 2025، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لزيادة الصادرات.