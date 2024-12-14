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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

05:28 م السبت 14 ديسمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد :

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم السبت، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2540 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3266 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3810 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4354 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30480 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.21% إلى نحو 2648 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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