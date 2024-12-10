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سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

11:46 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.40 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 13.45 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك مصر: 13.40 جنيه للشراء بزيادة 7 قرشًا ، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.41 جنيه للشراء بزيادة 13 قرشًا، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش الشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

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