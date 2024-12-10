سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في 5 بنوك، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.40 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 13.45 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.
بنك مصر: 13.40 جنيه للشراء بزيادة 7 قرشًا ، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 13.41 جنيه للشراء بزيادة 13 قرشًا، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
البنك التجاري الدولي: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش الشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.32 جنيه للشراء، و 13.32 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.
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