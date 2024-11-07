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مشتريات محلية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بنهاية جلسة الأسبوع

04:03 م الخميس 07 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:


ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.72% إلى مستوى 31267 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 151.92 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 83.68 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 68.23 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.82% إلى مستوى 31045 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.



البورصة المصرية مؤشرات البورصة مؤشر EGX70
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