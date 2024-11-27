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سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

06:01 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2460 جنيها للجرام

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3163 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3690 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4217 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.80 % إلى نحو 2654 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا

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