خسر 840 جنيهًا في 3 أيام.. الجنيه الذهب يقلص مكاسبه

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا في السوق المحلي خلال الأيام القليلة الماضية، وخسر الجنيه الذهب نحو 840 جنيهًا من قيمته في 3 أيام.

ووفقا لبيانات الشعبة الذهب، وسجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات أول أمس الأحد نحو 30200 جنيه، قبل أن يتراجع بشكل حاد ليسجل اليوم الثلاثاء، نحو 29360 جنيه، وبذلك فقد 840 جنيها من مكاسبه.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 3137 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 إلى 3660 جنيها للجرام، وسعر الذهب عيار 24 إلى 4183 جنيها للجرام.

ويحتوي الجنيه الذهب على 8 جرامات، عيار 21 وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07 % إلى نحو 2623 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وقد ارجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي هذا الانخفاض، بسبب انخفاض السعر في البورصات العالمية، والذي يؤثر بالفعل علي السعر في السوق المحلي.