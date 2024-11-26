انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 80 جنيها اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2427 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3120 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3640 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4160 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 2622 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي:اضغط هنا