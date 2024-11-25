البترول توقع بروتوكول إعادة تأهيل 3 قري بالإسكندرية

كتبت- دينا كرم:

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، بروتوكول مشروع تطوير وإعادة تأهيل قرى حلب وخالد بن الوليد وأبو مسعود بالاسكندرية ، وذلك بين شركة العامرية لتكرير البترول والشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) وجمعية الأورمان.

وجاء ذلك انطلاقاً من استراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة وتطوير 64 منزلاً، حيث سيتم تنفيذ أعمال إعادة إعمارها وفرشها وتأثيثها ،علاوة علي توفير مصادر دخل مستدام من خلال 12 رأس ماشية و 30 مشروعاً صغيراً لأهالى قرى حلب وخالد.

ووقع البروتوكول محمد صبحى رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، وحسام أسعد رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات (إيبروم) ، وأحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وذلك بحضور أحمد عبد الستار، شركة أكبا للبترول و مدحت شعبان، مساعد رئيس الهيئة العامة للبترول للمسئولية المجتمعية، ومديرى المسئولية المجتمعية بالشركات المساهمة فى المشروع.