انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.42% إلى مستوى 30270 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21.01 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 56.13 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 77.15 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.77 % إلى مستوى 30397 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.