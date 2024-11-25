لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين

03:33 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

البورصة المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.42% إلى مستوى 30270 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.42% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21.01 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 56.13 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 77.15 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 0.77 % إلى مستوى 30397 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX30 مؤشرات البورصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 25 نوفمبر

إعلان

إعلان

حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أجواء غير مستقرة وأمطار بهذه المناطق
كارت الـ100 لن يكون رصيده 45.. كيف ستطبق زيادة الاتصالات؟