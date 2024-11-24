تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 24 نوفمبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4312 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4360 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3815 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3270 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30520 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة