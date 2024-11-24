75 جنيها لكيلو البلطي..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و75 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و 105 جنيهًا.ت

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و120 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و300 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.