لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:41 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 100.02 جنيه، بتراجع 91 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 81.39 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.64 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف أسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البلدي الدواجن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية