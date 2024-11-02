سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم السبت ببداية التعاملات الصباحية ، وهبط الجرام بنحو 12 جنيها مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2512 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3230 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3768 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4307 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30144 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27 % إلى نحو 2736 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا