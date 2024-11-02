فيتش ترفع تصنيف مصر إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة



كتبت- منال المصري:

رفعت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من "B-" إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان منشور لها على موقعها الإلكتروني.



وأرجعت فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني إلى عدة عوامل منها تعزيز مراكزها المالية الخارجية لمصر بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلية.



وكذلك حصو مصر على تمويل من المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل الإجراءات الإصلاحية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف بشكل أكثر مرونة وتباع سياسة نقدية تشددية- تقوم على أسعار الفائدة المرتفعة لكبح التضخم- وتعافي احتياطي النقد الأجنبي، وفق بيان الوكالة.



وأكدت الوكالة "لدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي".