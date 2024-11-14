ارتفاع السبيط والجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 67 و69 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 70 و110 جنيهات، بزيادة جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 175 و325 جنيه، بزيادة 45 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 80 و 150 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيها، بزيادة 50 جنيهًا.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.