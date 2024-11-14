كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-11-2024 في بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره أمس الأربعاء 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب تراجع 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14-11-2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4103 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3590 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3078 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2394 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1709 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 127614 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28720 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.49 % إلى نحو 2611 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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