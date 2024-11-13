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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 13 نوفمبر

03:05 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4188 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4188 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3664 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3141 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29316 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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