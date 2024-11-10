9 جنيهات لكيلو الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 12 و16 جنيها.

البصل الأحمر بين 9 جنيهات و 12 جنيها.

البصل الأبيض بين 12 و18 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و 12 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 16 و20 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر بين 15 و 25 جنيها.

جوافة بين 8 و20 جنيها.

بلح سيوي بين 35 و 75 جنيها.

برتقال بلدي بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و17 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.