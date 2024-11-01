خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن و البيض والذهب يعود للارتفاع

كتبت- أمنية عاصم:

انخفاض أسعار الدواجن، والبيض خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب تعود للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار اللحوم والزيت والعدس اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم .. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الحديد ترتفع في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يصعد بمنتصف تعاملات الجمعة