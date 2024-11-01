انخفاض أسعار اللحوم والزيت والعدس اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجم

هورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.92 جنيه، بزيادة 22 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 56.49 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.41 جنيه، بزيادة 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 85.3 جنيه، بتراجع 1.85 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.84 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.48 جنيه.

كيلو العدس المعبأ:62.16 جنيه، بتراجع 1.89 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.18 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 99.89 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 391.9 جنيه، بتراجع 3.8 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 100.64 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.93 جنيه، بتراجع 12 قرش.

كيلو الفول السائب: 43.69 جنيه، بزيادة 91 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 128.93 جنيه، بزيادة 5.45 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.15 جنيه، بزيادة 15.95 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.25 جنيه، بزيادة 3.41 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي:91.53 جنيه، بتراجع 46.41 جنيه.