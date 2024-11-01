ارتفاع الطماطم .. أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الطماطم، البصل، والخيار، وبرتقال، والعنب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس: تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

البصل الأبيض: يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر: يتراوح بين 9 جنيهات، و13 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 6 و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية: تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 14 و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي: يتراوح بين 9 و12 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات

برتقال بلدي: يتراوح بين 7 و11 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي: يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

البطيخ: يتراوح بين 64 و80 جنيهًا الوزن من 8 إلى 10 كيلو.