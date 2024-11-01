ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والكابوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، مع استقرار أسعار باقي الأصناف، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و84 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 جنيهًا و 190 جنيه.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و300 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 145 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 جنيهًا و110 جنيهات.