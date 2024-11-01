انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)
10:38 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
تراجعت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار البيض
كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 170.7 جنيه، بتراجع 6.16 جنيه.
كرتونة البيض البلدي: 174.21 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه.
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