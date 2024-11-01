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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

10:47 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 100.64 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 83.41 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.68 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف أسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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