سعر الذهب اليوم في مصر يصعد بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 7 جنيهات مقارنة ببداية، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2523 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3244 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3785 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4325 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.28% إلى نحو 2751 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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