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أسعار الحديد ترتفع في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

10:56 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39597.44 جنيه، بزيادة 293.56 جنيه.

سعر طن حديد عز:40850 جنيهًا، بزيادة 267.8 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي:2843.27 جنيه، بتراجع 44.91 جنيه.

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