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تراجع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

05:41 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024

أسعار الذهب

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كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب 10 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2366 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3043 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3550 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4057 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 28400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.50 % إلى نحو 2609 دولار اللأونصة، خلال التعاملات المشائية مقارنة بصباح التعاملات (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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