تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4267 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4297 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3760 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3223 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30080 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة