ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية؟

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2480 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3188 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3720 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 29760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44 % إلى نحو 2735 دولار اللأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب