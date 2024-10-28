المنوفي: 10 جنيهات انخفاضا في أسعار البيض بعد إعلان دخول التركي

كتبت_دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبه المواد الغذائيه، إن أسعار رالبيض شهدت انخفاضات ملحوظه بعد الإعلان عن دخول كميات كبيره من البيض التركي.

وأوضح المنوفي، في بيان اليوم، أن أسعار البيض انخفضت بقيمه 10 جنيهات في الطبق، حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيها إلى 165 جنيها للمستهلك للبيض الأحمر والأبيض.

وأشار المنوفي، إلى انخفاض البيض البلدي من 165 جنيها إلى 150 جنيها للطبق أي بتراجع 15 جنيها للطبق، رغم أنه من المعتاد أن يكون سعر البيض البلدي أغلى من البيض الأحمر والأبيض.

وتوقع المنوفي، أن تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحله القليله المقبلة.

وأوضح المنوفي، أن كميات البيض المستورده من تركيا والتي سيتم ضخها في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ البيع ستحدث توازنا ملحوظا وستعمل على خفض أسعار البيض محليا.

وطالب المنوفي، أن يتم كتابه أسعار وتاريخ الإنتاج على البيض المحلي كما يتم كتابته على البيض المستورد، وذلك حتى يعرف المستهلك السعر وتاريخ الإنتاج والصلاحيه وهذا ليس أمرا صعبا.

وأشار المنوفي، إلى أن البيض المستورد سيتم طرحه بسعر 150 جنيها للكرتونه كسعر نهائي للمستهلك وبالتالي من المفترض أن يكون سعر البيض المحلي ارخص من المستورد لانه لا يتم تحميله الشحن والنولون وما إلى ذلك.