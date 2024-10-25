ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 85 و87 جنيهًا، بزيادة جنيه.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و 190 جنيهًا.

كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 180 و300 جنيهًا.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 130 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهًا.