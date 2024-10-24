كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-10- 2024، مع بداية التعاملات الصباحية، بعد تراجعه أمس بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد في نهاية التعاملات.

يذكر أن سعر الذهب بشكل طفيف 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

ورغم هذا التراجع، لا يزال سعر الذهب عند أعلى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بعد أن وصل الذهب العالمي لمستوى قياسي وسط تصاعد التوترات بالمنطقة وخفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لسعر الفائدة 0.5% على الدولار بما زاد من جاذبيته باعباره ملاذ آمن في أوقات التوترات.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-10- 2024، وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4252 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3720 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3189 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2480 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1771 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 132235 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 29760 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2737 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية، بنسبة 0.65%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب