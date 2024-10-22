قفزة في سعر الذهب منتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب 15 جنيها خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 2483 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3192 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3725 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4257 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 29800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2731 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، منتصف التعاملات، بنسبة 0.42%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب