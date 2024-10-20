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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد

04:03 م الأحد 20 أكتوبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- دينا كرم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.04 % إلى مستوى 29528 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.85 % وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.77 %

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 33,81 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 34,14 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 332.66 جنيه.

وكان قد هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.31 % إلى مستوى 30143 نقطة، بختام تعاملات آخر جلسات الخميس الماضي.

البورصة المصرية EGX30
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